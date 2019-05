Prepelič in Randolph v boj za evropski prestol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph se z Realom borita za naslov prvakov.

Klemen Prepelič in Anthony Randolph se z Realom borita za naslov prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Z današnjima polfinalnima obračunoma se bo začel zaključni turnir najboljše četverice v elitni evroligi. V prvem polfinalu se bosta v turškem derbiju pomerila Fenerbahče in Anadolu Efes. Nato bo sledil še obračun s slovenskim pridihom, saj se bo Real Madrid s Klemnom Prepeličem in Anthonyjem Randolphom s CSKA-jem udaril še za drugo finalno vstopnico. Tekma za tretje mesto in finale bosta na sporedu v nedeljo. Naslov najboljših brani Real Madrid.