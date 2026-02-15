Preobrat za Lillarda, ki to sezono ni odigral niti minute za Portland, znova odličen v metu za tri točke #video

Ameriški košarkar Damian Lillard to sezono ni odigral niti ene minute za Portland Trail Blazers, a je vseeno našel način, da je ob koncu tedna, ki je povsem v znamenju ekshibicijskega tekmovanja vseh zvezd All-Star severnoameriške košarkarske lige NBA pustil pečat. Petintridesetletni veteran Lillard je še tretjič slavil v metanju trojk.

Damian Lillard, ki je bil od lanskega aprila odsoten zaradi pretrgane ahilove tetive, je v zadnjem krogu preizkušnje, kdo je najboljši ostrostrelec z razdalje v metu za tri točke, premagal Devina Bookerja iz Phoenix Suns in novinca iz Charlotte Hornets Kona Knnueppela.

DAME TIME ⌚️



Damian Lillard joins Larry Bird and Craig Hodges as the only players in NBA history to win the @StateFarm NBA 3-Point Contest three times! pic.twitter.com/G8DIIGRAlG — NBA (@NBA) February 14, 2026

Odvijal se je pravi boj. V glavni vlogi sta bila Lillard, ki je dosegel zmagovalnih 29 točk z zadnjim metom, in Booker, ki je zgrešil zadnje tri koše in je z devetimi trojkami dosegel 27 točk.

Lillard je še tretjič slavil v tekmovanju v metu trojk, s čimer se je izenačil z Larryjem Birdom in Craigom Hodgesom.

Med izbranimi košarkarji, ki so se merili v tem, kdo lahko zbere največ trojk, so bili Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliers, Norman Powell iz Miami Heat, Jamal Murray iz Denver Nuggets, Tyrese Maxey iz Philadelphie 76ers in Bobby Portis mlajši iz Milwaukee Bucks.

Letošnji konec tedna All-Star gostijo Los Angeles Clippers v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu.

Gre za tradicionalno ekshibicijsko tekmovanje, s katerim prekinejo naporen tekmovalni ritem v ligi NBA.

