Premagali so najboljše, zakaj ne bi tudi najslabše

Dallas Mavericks so na zadnjih desetih tekmah zmagali kar osemkrat. Premagali so tudi ekipe, ki to sezono ciljajo na šampionske prstane, Memphis Grizzlies, Chicago Bulls in Golden State Warriors. Dallas bo igral za svojo 24. zmago v sezoni. Z izvrstnim Luko Dončićem je ta naloga dosegljiva. Na zadnjih desetih tekmah ima povprečje 21,8 točke, 10,2 skoka in 10,3 asistence. V tem obdobju Teksašani dajejo po 107,5 točke na tekmo, prejemajo pa jih 96,3. In vemo, da dobra obramba zmaguje na tekmah. Dallas zmaguje, kljub temu da na zadnjih tekmah ne igra Kristaps Porzingis (covidni protokol).

Liga NBA, 15. januar: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors

Washington Wizards - Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks - New York Knicks

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans

Miami Heat - Philadelphia 76ers

Oklahomy City Thunder - Cleveland Cavaliers

Boston Celtics - Chicago Bulls

San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks - Orlando Magic

