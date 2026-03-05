Pomembna in zanimiva tekma za Luko Dončića

V ligi NBA se v noči na petek obeta izjemno zanimiv obračun. Košarkarji Los Angeles Lakers bodo gostovali pri Denver Nuggets in imajo priložnost, da z zmago prehitijo neposrednega tekmeca na lestvici. Iz oči v oči si bosta zrla Luka Dončić in njegov srbski prijatelj Nikola Jokić. Sicer je skupno na sporedu devet tekem.

Luka Dončić in druščina trenutno zasedajo šesto mesto v zahodni konferenci, a za Denverjem, ki je trenutno mesto pred njimi, zaostajajo le za eno zmago. Razlike pri vrhu konference so majhne, saj ekipa iz Los Angelesa ne zaostaja veliko za tretjim mestom. Zmaga v Denverju pa bi jim zato lahko odprla vrata za napredovanje po lestvici.

Dončić je letos prvi strelec lige, ki ima povprečno 32,4 točke na tekmo. Foto: Guliverimage

Moštvo iz Kalifornije je trenutno v zelo dobrem naletu, saj so dobili zadnje tri tekme in zagotovo si želijo svoj niz podaljšati na štiri tekme. Zelo zaslužna za to sta Luka Dončić in LeBron James. Dončić je letos prvi strelec lige, ki ima povprečno 32,4 točke na tekmo, Jamesova statistika pa kaže 21,6 točke na tekmo. Zelo veliko zaslug ima tudi Austin Reaves, ki ima povprečje 23,8 točke.

Na drugi strani ima Denver v zadnjem obdobju precej težav s poškodbami. Aaron Gordon ne igra že od januarja, potem ko se ubada s poškodbo stegenske mišice, enake težave pa ima tudi Peyton Watson, ki ga že približno mesec dni ni na parketu. Oba bosta manjkala tudi na tekmi proti Lakersom.

Foto: Reuters

Pri Denverju najbolj blesti Srb

Kljub težavam s poškodbami Denver še vedno uspeva držati stik z najboljšimi ekipami v zahodni konferenci. Najbolj blesti Nikola Jokić, ki dosega 28,7 točke, 12,6 skoka in 10,3 asistence. Zelo razpoložen je tudi Jamal Murray. Letos v povprečju dosega 25,7 točke, na zadnji tekmi proti Utahu pa je dosegel izjemnih 45 točk.

Ekipi sta se v tej sezoni že pomerili. Januarja so bili Lakersi boljši s 115:107, a takrat Denver ni mogel računati na Jokića, ki je imel težavo s poškodbo kolena. Do konca rednega dela sezone je še kar nekaj tekem in obe ekipi čaka še kar nekaj zahtevnih tekem.

Bo Dallas prekinil niz porazov?

Dallas Mavericks bodo gostovali pri Orlando Magic in bodo skušali prekiniti niz štirih zaporednih porazov. Orlando Magic so v zadnjih desetih tekmah zabeležili šest zmag, Dallas pa le dve. Ob tem velja poudariti, da Dallas pestijo tudi poškodbe, saj sta za sezono že izgubljena Kyrie Irving in Dereck Lively II.

Liga NBA, 5. marec

Lestvici

