Mahkovic popeljal Helios Suns v finale

Prvi finalist pokala Spar v košarki je ekipa Helios Suns, ki je večji del polfinala s Podčetrtkom vodila, tudi s prednostjo desetih točk, a jo v zadnjih minutah skoraj zapravila. Je pa Blaž Mahkovic zadel zadnje štiri proste mete in Domžalčani so vendarle zmagali, s 87:82. Ob 20.30 bosta v Mariboru v drugem polfinalu na parketu stopili še Cedevita Olimpija in GGD Šenčur.

Helios Suns so proti Podčetrtku oziroma Termam Olimia ob polčasu vodili s 43:37, 15 točk je dal Austin Luke. V drugem polčasu je v ospredje stopil kapetan domžalske ekipe in slovenske reprezentant Blaž Mahkovic. Do konca je zbral 27 točk, od tega je zadel 12 od 14 prostih metov, tudi zadnje štiri v zadnjih sekundah tekme. Luke je tekmo končal z 20 točkami, Lovro Buljević pa s 14. Pri Podčetrtku sta bila s po 14 točkami najboljša strelca Simo Atanacković in Žan Kosič. Poražena ekipa je sicer dobila skok s 44:33, a imela obenem kar 17 izgubljenih žog,

Za Helios Suns je bila to dvaintrideseta tekma v tej sezoni v štirih različnih tekmovanjih. Tri tekme so izgubili v ligi Nova KBM (15-3), en poraz so doživeli v slovenskem superpokalu septembra proti Cedeviti Olimpiji, v ligi Aba 2 (10-0) in pokalu Spar (3-0) pa še ne poznajo poraza.

Cedevita Olimpija Foto: Grega Valančič/Sportida V finalu se bo Helios pomeril z boljšim iz večernega obračuna med Cedevito Olimpijo in GGD Šenčur. Ljubljančani niso le nesporni favoriti polfinala, ampak tudi končne zmage – finale bo v petek ob 20. uri – kar bi bil njihov 22. pokalni naslov in drugi v sezoni, potem ko so septembra osvojili slovenski superpokal.

Domžalčani bodo drugič zaporedoma in skupno šestič igrali v finalu pokala Spar. Naslov so osvojili le leta 2007, ko so na Kodeljevem premagali Union Olimpijo.

"Za nekatere je morda presenečenje, da so košarkarji Podčetrtka držali korak z nami, ampak smo skoraj ostali brez Austina, ker je imel prebavne težave. Bačvić se vrača po poškodbi, nazadnje je igral v regionalnem tekmovanju, Tunstall je igral z zvitim gležnjem. Pričakovali smo takšno tekmo in mislim, da so fantje junaško prišli do zmage," je razplet tekme in težave svoje ekipe komentiral trener Heliosa Dejan Jakara.

Pokal Spar, polfinale:

Četrtek, 16. februar: