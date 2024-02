V živo: Krka čaka na finalnega tekmeca

Na Kodeljevem poteka prvi vrhunec klubske košarke v Sloveniji. Kot prvi so se v finale pokala Spar uvrstili košarkarji Krke, ki so v zadnji četrtini strli odpor Rogaške in zmagali s 85:72. Pravkar se v drugem polfinalu merita favorizirana Cedevita Olimpija in Kansai Helios.

Pokal Spar, polfinale

Četrtek, 15. februar:

V prvem članskem polfinalu pokala Spar sta si nasproti stala Krka in Rogaška, ki je v tretji četrtini vodila za +8 (56:48), a so nato Novomeščani stvari začeli postavljati na svoje mesto. Do konca tretjega dela so izničili zaostanek, nato povedli, prednost pa v zadnji četrtini le še višali. Tudi na 16 točk (85:69). Na koncu so zmagali s 85:72.

Jan Špan je v dobrih 26 minutah tekme 19 točkam dodal osem asistenc, Miha Cerkvenik pa k zmagi prispeval 17 točk. Pri Rogaški, ki je lovila prvi finale, so Jordan Session, David Kralj in Njegoš Sikiraš dosegli 16 točk.

Krka še čaka na finalnega nasprotnika. Vse kaj drugega kot zmaga Cedevite Olimpije nad Kansai Heliosom bi bilo presenečenje. Ljubljančani se bodo potegovali za 23. naslov in tretjega v nizu.

Vsi zaključki pokalnih tekmovanj na Kodeljevem

Prvič do zdaj zaključki vseh pokalnih tekmovanj potekajo v isti dvorani. Poleg članskih polfinalov sta bili na Kodeljevem še tekmi za tretje mesto v mini pokalu za dekleta in mini pokalu Spar. Bronastih kolajn so se razveselile košarkarice Ježice ter košarkarji Janč. Ježičanke so bile bolje od Konjičank, mladi igralci Janč pa so v ljubljanskem derbiju ugnali Šentvidčane.

V petek sledijo finali, ob 12. uri se bodo predstavila dekleta Cinkarne Celje in Vipave, ob 14.30 pa fantje ECE Triglava in Maribora. Popoldan sledita članska finala. Najprej Akson Ilirije in Cinkarne Celje (17.30), nato pa ob 20.30 še zmagovalca današnjih polfinalov.

