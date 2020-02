Branilci naslova prvi finalisti pokala Spar

Znan je prvi finalist pokala Spar. To so košarkarji Kopra Primorske, ki so v prvem polfinalu na Kodeljevem z 80:72 premagali Helios Suns. Za drugo finalno vstopnico se bosta udarila Cedevita Olimpija in Krka. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 18.45.

Koprčani so vodili praktično celo tekmo, ob polčasu so vodili za 14, pred zadnjo četrtino pa za skoraj 20 (65:46). Helios se je v zadnjem delu nekoliko približal, na koncu so Primorci slavili z 80:72. Najbolj razpoložen je bil Aleksandar Lazić, ki je v statistiko vpisal dvojni dvojček (23 točk, 14 skokov). Za kolektiv z Obale je to tretji zaporedni finale pokalnega tekmovanja in priložnost, da tretjič zapored osvojijo pokalno lovoriko.

V boju za to jim bodo nasproti stali zmagovalci drugega polfinalnega para, v katerem se bosta udarila Cedevita Olimpija in Krka.

Pokal Spar, polfinale:

