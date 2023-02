V živo: Ob polčasu nič odločenega, Helios muči Olimpijo

V dvorani Lukna v Mariboru od 20. ure v finalu pokala Spar igrata Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ljubljanski košarkarji se potegujejo za dvaindvajseti pokalni naslov, Domžalčani pa za drugega po 2007. Rezultat v živo na Sportalu. Prvi polčas so Ljubljančani dobili s 38:34. Tekmo s tribune spremlja tudi Josip Iličić.

Pokal Spar, finale:

Petek, 17. februar:

Na ponovitvi lanskega finala se v mariborski dvorani Lukna tudi pred očmi slovenskega nogometaša Josipa Iličića merita Cedevita Olimpija in Helios Suns. Za Cedevito Olimpijo je to šestindvajseti finale v pokalu, za Domžalčane pa šesti, v preostalih petih so izgubili prav proti Olimpiji. Domžalčani, ki so se v finale uvrstili z zmago nad Podčetrtkom, se niso ustrašili favoriziranega nasprotnika, nasprotno, z domiselno igro v napadu so večkrat v težave spravljali obrambo slovenskih prvakov, ki so prvo četrtino dobili s 17:14.

Tudi v nadaljevanju so gledalci v štajerski prestolnici spremljali izenačen obračun. Čeprav je Cedevita Olimpija od rezultata 24:24 napravila delni izid 7:0, ob tem pa je imela zasedba Jurice Golemca večkrat priložnost, da bi prednost povišala na dvomestno številko in zlomila jeklen odpor Heliosa, pa so se košarkarji domžalskega kluba vrnili v igro in se na glavni odmor odpravili z zaostankom 33:38. Za Cedevito Olimpijo sta Edo Murić in Alen Omić v prvem polčasu dosegla šest točk, Olimpijin center je ob tem v prvih 20 minutah zabeležil še izjemnih enajst skokov. Pri Heliosu je bil z desetimi točkami najbolj razpoložen kapetan Blaž Mahkovic.

V polfinalu so Helios Suns premagali Terme Olimia s 87:82, Cedevita Olimpija pa je bila boljša od Gorenjske gradbene družbe Šenčurja z 90:69.