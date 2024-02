V živo: Ščuka z zlomljeno roko, Špan nočna mora za Olimpijo

Dvorana Kodeljevo je prizorišče finala košarkarskega pokala Spar, v tem se ob 20.30 merita Cedevita Olimpija in Krka. Novomeščani so odigrali zelo dobro prvo četrtini in jo dobili z 28:22. Pred tem je Cinkarna Celje še osemnajstič postala zmagovalec ženskega pokala. V finalu so premagale Akson Ilirijo z 89:32.

Pred finalom slaba novica za Olimpijo in reprezentanco

Pred finalom so iz Cedevite Olimpije sporočili, da poškodba mladega upa Luke Ščuke ni bila nedolžna, kot je sprva kazalo. Podrobnejši pregled je namreč razkril zlom roke, zaradi katerega bo s parketa odsoten vsaj pet tednov. Ščuka je bil sicer uvrščen tudi na seznam slovenske reprezentance za prihajajoči cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025, na katerem ima Aleksander Sekulić 13 košarkarjev.

Cedevita Olimpija bo 27. igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov, Krka pa ima za seboj osem finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila leta 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. Ljubljančani so zmagali na zadnjih dveh zaključnih turnirjih pokala Spar, nazadnje pa so finalno tekmo v vseh tekmovanjih na domačih parketih izgubili pred pandemijo koronavirusa. Prav v finalu pokala Spar, in to na Kodeljevem leta 2020, ko so izgubili s Koper Primorsko.

To bo šesti finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po letu 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Štirikrat je slavila Olimpija, enkrat Krka. Cedevita Olimpija ima priložnost za osmo zaporedno lovoriko na domačih parketih, drugo to sezono po superpokalu, ki ga je osvojila septembra.

Cinkarna Celje šestič zapored najboljša v pokalu Slovenije

ŽKK Cinkarna Celje Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Košarkarice Cinkarne Celje so šestič zapored postale zmagovalke pokala Slovenije, Akson Ilirijo so premagale z 89:32. Celjanke so dosegle najvišjo zmago v finalih pokala - presegle so 48 točk razlike iz 1997 med Ježico in Mibex Ilirijo, hkrati pa so Ljubljančanke postavile neslavni rekord po najnižjem številu doseženih točk v finalih pokala. Pred tem ga je držal Ingrad Celje, ki je leta 2000 proti Ježici zbral 38 točk.

