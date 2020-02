Helios in Koper Primorska na dobri proti proti polfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji so začeli četrtfinale boje v pokalu Spar. Danes so na prvi tekmi Helios Suns v gosteh s 67:60 premagali Šentjur, na drugi pa je Koper Primorska prav tako v gosteh premagala Rogaško z 82:62. Povratni tekmi bodo ekipe igrale v sredo.

V Šentjurju so bili domači v igri praktično do konca tretje četrtine, v zadnji pa so imeli vse pod nadzorom Domžalčani. Pri teh je Jure Pelko 18 točkam dodal sedem podaj, Davor Konjević pa je zbral 15 točk. Jakob Čebašek je pri domačih dal 13 točk.

V Rogaški Slatini pa je Koper Primorska, zmagovalka zadnjih dveh pokalnih tekmovanj (rekorderka je Olimpija z 20), že v prvi četrtini naredila razliko, ki je ni več izpustila iz rok. Aleksandar Lazić je za zmagovalce dosegel 20 točk in imel ob tem še 15 skokov, Alen Hodžić pa je 19 točkam dodal osem skokov in sedem podaj. Pri Rogaški je s 13 točkami izstopal Jan Dornik.

V torek bosta ob 19. uri na sporedu še druga dva četrtfinalna obračuna, GGD Šenčur bo gostil Cedevito Olimpijo, Krka pa Hopse s Polzele. Povratni tekmi teh dveh dvobojev bosta v četrtek. Zaključni turnir najboljše četverice pa bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.

Pokal Spar, četrtfinale:

PAR A

Ponedeljek, 10. februar:

19.00 Rogaška - Koper Primorska

Sreda, 12. februar:

18.00 Koper Primorska - Rogaška



PAR B

Ponedeljek, 10. februar:

18.00 Šentjur - Helios Suns

Sreda, 12. februar:

19.00 Helios Suns - Šentjur



PAR C

Torek, 11. februar:

19.00 Gorenjska gradbena družba Šenčur - Cedevita Olimpija

Četrtek, 13. februar:

19.30 Cedevita Olimpija - Gorenjska gradbena družba Šenčur



PAR D

Torek, 11. februar:

19.00 Krka - Hopsi Polzela

Četrtek, 13. februar:

19.00 Hopsi Polzela - Krka

