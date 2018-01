Sixta Primorske drugi udeleženci pokalnega zaključnega turnirja

Pokal Špar, četrtfinale

Po košarkarjih Petrola Olimpije, ki so si že pred desetimi dnevi kot prvi zagotovili udeležbo na zaključnem turnirja pokala Spar v sezoni 2017/18, so si danes nastop zagotovili še igralci Sixta Primorske. Ta je na povratni četrtfinalni tekmi v gosteh sicer izgubila s Hopsi Polzelo z 69:75, a je prvo tekmo doma dobila z 79:67.

Ljubljanski košarkarji so do turnirja najboljše četverice prišli po tesnem porazu na prvi tekmi s Heliosom (96:97) in visoki domači zmagi (86:65).

Podoben recept so ubrali Primorci, le da so bile razlike v seštevku tekem manjše; prvo tekmo so doma dobili za 12 točk, tako da so si danes lahko privoščili tudi poraz, na koncu je bilo -6 na drugi tekmi dovolj za napredovanje.

Preostala udeleženca turnirja bosta znana v četrtek, ko bosta na sporedu še povratni tekmi Rogaška - Šenčur Gorenjska gradbena družba in Krka - Zlatorog Laško. Na prvih sta si prednost z zmagama priborili košarkarji iz Šenčurja (78:52) in Novega mesta (86:72).