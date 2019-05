Olimpija in Šenčur za zadnje mesto v polfinalu

Pred košarkarji Petrola Olimpije in Šenčurja Gorenjske gradbene družbe je odločilna tekma četrtfinalne serije državnega prvenstva. Ljubljančani so prvi obračun v Stožicah dobili z rezultatom 79:77, Gorenjci pa so v Šenčurju zmagali z 73:70 in četrtfinalni izid poravnali na 1:1. Zmagovalec torkovega obračuna, ki se bo v Stožicah začel ob 18.30 uri, se bo v polfinalu lige Nova KBM pomeril s Helios Suns.