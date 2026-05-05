STA

Torek,
5. 5. 2026,
13.13

Košarkarice v tujini

Od Slovenk na delu le še Zala Friškovec

Lea Debeljak | Lea Debeljak je bila ena od osrednjih figur največjega presenečenja sezone nemške klubske košarke. | Foto Guliverimage

Minule dni sta izmed slovenskih košarkarskih reprezentantk klubsko sezono končali še Lea Debeljak v Nemčiji in Tjaša Turnšek v Litvi. Tako na delu ostaja le še Zala Friškovec na Madžarskem.

Zala Friškovec, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca
Sportal Zala Friškovec s Sopronom do pokalnega naslova

Marburg je z 1:3 v zmagah izgubil finale nemškega prvenstva, Lea Debeljak pa je bila ena od osrednjih figur največjega presenečenja sezone nemške klubske košarke, so zapisali pri KZS.

Marburg se je v finalu favoriziranem Kelternu dobro postavil po robu. Po uvodnih izjemno tesnih tekmah in izenačenju dvoboja na 1:1 so izkušene košarkarice Kelterna na gostovanju vendarle upravičile vlogo favoritinj ter z visokima zmagama s 76:60 in 73:62 zanesljivo ubranile naslov državnih prvakinj.

Debeljak je tekmi končala s podobno statistiko. Na prvi je v slabih 20 minutah zbrala šest točk, štiri skoke in podajo, na drugi pa je prispevala pet točk, štiri skoke in podajo.

Z enakim izidom 1:3 je v Litvi dvoboj za tretje mesto izgubila Klajpeda, za katero igra slovenska reprezentantka Tjaša Turnšek. Tekmec Šiauliai je četrto tekmo dobil kar z 92:52.

Turnšek, ki je prvo sezono igrala v tujini, je bila znova najboljša posameznica svoje ekipe. Za konec sezone je dosegla 13 točk, šest skokov in dve podaji. Njena ekipa Klajpeda je četrto mesto zasedla tako v državnem prvenstvu kot baltski ligi.

V boju za tretje mesto sezone pa na Madžarskem ostaja Sopron. Pokalni zmagovalec je prvo tekmo za tretje mesto proti ekipi TSFE dobil s 83:71, Friškovec je ob odlični igri k zmagi prispevala 11 točk, devet skokov in pet podaj. Druga tekma je na sporedu v sredo.

