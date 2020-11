Nova pogodba za veterana, ob katerem je Gogi pravi "zelenec"

Vodstvo Miami Heat in Udonis Haslem sta uresničila predhodne napovedi in sklenila dogovor o nadaljnjem sodelovanju. 40-letni krilni center resda igra le za vzorec, a ima po zagotovilih predsednika kluba izjemno pomembno vlogo. "Zna se prilagajati in držati garderobo skupaj, poleg tega pa je tudi pravi učitelj," pravi Pat Riley. Haslem je pravi "inventar" Miamija. Na Floridi namreč igra že vse od leta 2003, tako da je s klubom osvojil tudi tri šampionske prstane. Zdaj bo vstopil v osemnajsto sezono z Miamijem, zato so vsi soigralci po stažu videti kot pravi zelenci. Tudi Goran Dragić, ki je moštvo okrepil leta 2015 in je pred kratkim podpisal novo pogodbo.

Glenn Robinson III se seli v Sacramento

Zanj sta se ogrevala oba kluba iz Los Angelesa, Lakers in Clippers, pristal pa je v tretjem kalifornijskem klubu. Glenn Robisnon III bo namreč kariero nadaljeval v Sacramentu. 198 cm visoki krilni košarkar, ki je pred leti na tekmi zvezd zmagal v tekmovanju v zabijanju, tako nadaljuje s pogostimi selitvami. V ligo NBA je zakorakal kot član Minnesote, nato pa je igral še za Indiano, Detroit, Golden State in nazadnje Philadelphio. GR3 je sicer sin Glenna Robinsona, ki je v zaključku preteklega in začetku novega tisočletja igral v ligi NBA in bil med drugim prvak s SA Spurs ter član ameriške reprezentance.

Gordon Hayward Foto: Reuters

Hayward iz Bostona v Charlotte

Saga okrog prihodnosti Gordona Haywarda je vendarle tudi uradno končana. 30-letni krilni košarkar, ki je kariero v ligi NBA začel pri moštvu Utah Jazz, v zadnjih letih pa je bil pomemben član Bostona, se seli v Charlotte. Sprva je zavrnil podaljšanje sodelovanja z Bostonom, nato pa se je njegov dosedanji delodajalec dogovoril za kupčijo, po kateri se seli v novo okolje. Pri Utah je sicer odigral sedem, pri Bostonu pa tri sezone.

Batum na poti v Los Angeles

Tudi francoski reprezentant Nicolas Batum menja delodajalca v ZDA. Uslugam 31-letnega branilca, ki je v svoji najboljši sezoni v povprečju dosegal dobrih 15 točk na tekmo, letos pa le še 3,2, so se odrekli pri Charlotte Hornets, kar so hitro izkoristili pri LA Clippers. Za nekdanjega člana Portlanda naj bi se sicer zanimal tudi New York.