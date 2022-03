Nov večer, nova Dončićeva eksplozija?

Čas je, da se prekine niz gostujočih porazov. Izgubili so namreč zadnje tri tekme v gosteh. A Cleveland Cavaliers so to sezono ena boljših ekip v obrambi. Prejemajo 104,6 točke na tekmo. Doma so zmagali 24 od 38 tekem. Imajo 42 zmag, le pet zmag manj od Dallas Mavericksov. In na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni so Cavsi zmagali s 114:96. Takrat je dal Jarrett Allen 28 točk, Luka Dončić pa 25. Ljubljančan je trenutno pri povprečju 28 točk, 9,2 skoka in 8,4 asistence na tekmo. Za tri točke zadeva 35-odstotno.

Dallas znova ni v polni postavi. Manjkajo Sterling Brown (v covid protokolu), Trey Burke (v covid protokolu), Spencer Dinwiddie (koleno), Tim Hardaway ml. (stopalo), Theo Pinson (prst). Zaradi zvina gležnja je vprašljiv nastop Franka Ntilikina.

Liga NBA, 30. marec: Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks

Indiana Pacers – Denver Nuggets

Washington Wizards – Orlando Magic

Boston Celtics – Miami Heat

New York Knicks – Charlotte Hornets

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves

Houston Rockets – Sacramento Kings

Oklahomy City Thunder – Atlanta Kings

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies

Golden State Warriors – Phoenix Suns

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans

Lestvica:

