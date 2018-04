Nikolić namerno stopil na koleno Mahkovicu, nato ni želel iz dvorane #video

Tretji polčas tekme med Rogaško in Helios Suns

V petem krogu državnega prvenstva med Rogaško in Helios Suns se je pripetil neljubi dogodek. Košarkar Rogaške Mitja Nikolić, ki je v preteklosti že nosil dres slovenske reprezentance, je, kot so zapisali na kzs.si, tekmecu Blažu Mahkovicu namerno stopil na koleno. Čaka ga suspenz, izpustiti bo moral do tri tekme.