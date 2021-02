Nič od slovenskega večera: Dončić in Dragić ostala brez tekem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že včeraj pa je postalo jasno, da v noči na četrtek prav tako ne bo igral Luka Dončić, saj je njegov Dallas ostal brez tekme. Vodstvo lige je namreč zaradi slabih vremenskih razmer v Teksasu prestavilo tekmo med Dallasom in Detroit Pistons. Nov termin tekme bo vodstvo lige sporočilo naknadno.

Luka Dončić je ostal brez tekme. Foto: Guliver Image

V ponedeljek je osrednji del ZDA – od meje s Kanado do Mehiškega zaliva – zajelo veliko snežno neurje. Najbolj prizadet je jug ZDA, kjer so takega vremena najmanj vajeni. V El Pasu na meji s Teksasom je temperatura padla na minus deset stopinj Celzija, pa tudi v Houstonu se je termometer spustil na minus devet. Razmere v Teksasu so katastrofalne, odpoved tekme pa je bila pričakovana.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto (2.00), ko bo gostoval pri Houstonu.

