Dončić na prvem merjenju moči, a veseli se še nečesa drugega

Po klavrni sezoni, ki se je končala že po rednem delu, se za Dallas Mavericks po dobrem tednu dni pripravljalnega kampa začenja obdobje pripravljalnih tekem. Mavs se trenutno mudijo v Abu Dabiju, kjer bodo poleg današnje tekme z Minnesoto z istim tekmecem odigrali srečanje še v soboto.

Dallas se bo na srečanje in novo sezono podal v dokaj prenovljeni podobi. Novi pogodbi sta med drugim podpisala Kyrie Irving in Dwight Powell, ki se je s kanadsko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu veselil bronastega odličja. Glavni novinci v zasedbi Dallasa so Seth Curry, Dante Exum in Derrick Jones Jr., pa tudi Grant Williams in Richaun Holmes.

Dallas bo v tej sezoni iskal izboljšave v svoji igri, lani so sezono končali kot najslabša skakalna ekipa, ob tem so imeli 25. najslabšo obrambo lige. Strateg Jason Kidd je že napovedal, da bo v začetni peterki poleg Luke Dončića, Kyrieja Irvinga in Granta Williamsa prostor še za oba novinca v ligi Derecka Livelyja II in Oliviera-Maxenca Prosperja. Kidd je sicer v Abu Dabi odpeljal 17 košarkarjev, priložnost za dokazovanje pa naj bi ponudil prav vsem.

Jason Kidd bo v novi sezoni računal na precej spremenjeno zasedbo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dallas je pot na vzhod izkoristil tudi za gradnjo ekipnega duha. "Izkoristili smo čas za druženje, imeli smo večerjo v puščavi, obiskali smo eno izmed mošej. Vsi se še navajamo na časovno razliko, ob tem pa smo opravili še nekaj dobrih treningov in nadaljujemo tisto, kar smo začeli doma," je povedal Kidd. Dončić je ob tem dejal, da se kot navdušenec nad avtomobili veseli obiska Ferrari Worlda. "Super je, tu smo dva dni, imam sicer težave zaradi časovne razlike, a kljub temu se zelo zabavamo," je povedal slovenski as.

Mavericks bodo po dveh tekmah v Abu Dabiju odpotovali v Madrid, kjer se bo Dallas 10. oktobra (20.30) pomeril z Dončićevim bivšim klubom Realom, nato se bo Dallas 21. oktobra doma pomeril še z Detroitom, zatem pa zasedbo Jasona Kidda čaka začetek sezone 26. oktobra (3.30) proti San Antonio Spurs.

Pripravljalna tekma: Četrtek, 5. oktober, Abu Dabi:

18.00 Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks

Kdo je v zasedbi Dallasa ostal iz lanske sezone? Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy, Dwight Powell, Maxi Kleber, Markieff Morris, A. J. Lawson (dvosmerna pogodba) Kdo so novi košarkarji v klubu? Grant Williams, Richaun Holmes, novinca v ligi NBA Dereck Lively II (12. izbor nabora) in Olivier-Maxence Prosper (24. izbor), Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dante Exum, Mike Miles Jr. (dvosmerna pogodba) Kdo je zapustil klub po lanski sezoni? Reggie Bullock, Christian Wood, Davis Bertans, JaVale McGee, Justin Holiday, Theo Pinson, Frank Ntilikina, McKinley Wright IV

