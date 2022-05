Navijte budilke za 4.00, Dončić s triki navdušil že na treningu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chris Paul proti Luki Dončiću. To bo pravi šov.

Chris Paul proti Luki Dončiću. To bo pravi šov. Foto: Reuters

Večer v končnici lige NBA začenjajo košarkarji Miamija in Philadelphie. Slednji se bodo morali znajti brez prvega zvezdnika in kandidata za MVP-ja sezone Joela Embiida.

Na drugi tekmi večera, ki nas mnogo bolj zanima, so vsi ključni igralci nared za igro (le Tim Hardaway ml. pri Dallasu še naprej manjka). Dallas z Luko Dončićem proti Phoenixu s Chrisom Paulom in Devinom Bookerjem.

Dončić bo prvič igral konferenčni polfinale. Foto: Reuters A še bolj kot ta dva zvezdnika, bo za Dončića pomemben Mikal Bridges. Finalist izbora za najboljšega obrambnega igralca lige bi mu utegnil slediti celotno tekmo. To bo sploh prva tekma konferenčnega polfinala za Maverickse po letu 2011, ko so pozneje tudi osvojili šampionske prstane.

Na jutranjem treningu meta, ko so se košarkarji Mavsov spoznavali s parketom dvorane Sunsov Footprint Arena, je Dončić že izvajal svoje običajne trike. Tokrat je metal z roba igrišča, stal je ob klopi. Če je prvič še zgrešil, je v drugo seveda zadel.

Doncic up to his usual tricks. pic.twitter.com/IWr4DHAb2S — Brad Townsend (@townbrad) May 2, 2022

Sproščenost in dobro razpoloženje sta pred tako pomembno tekmo gotovo zelo pomembni. In Mavericks so bili taki tudi videti. Samozavesti pa jim tako ali tako ne manjka.

Končnica lige NBA, 2. krog (2. maj):



Vzhod:

1.30 Miami Heat - Philadelphia 76ers



Zahod:

4.00 Phoenix Suns - Dallas Mavericks



* Igrajo na štiri zmage.