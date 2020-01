Jokić sporoča Dončiću: Vesel sem zate, a upam, da boš izgubil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikola Jokić (Denver) je na zadnji tekmi dosegel 47 točk in postavil "jugoslovanski" rekord v ligi NBA. Foto: Getty Images

Srbski reprezentant Nikola Jokić je ob zadnji zmagi Denverja proti Atlanti dosegel 47 točk, kar je nov rekord košarkarjev s področja nekdanje Jugoslavije. Zdaj ga čaka gostovanje pri Luki Dončiću v Dallasu. Tekma se bo začela v noči na četrtek, ob 1.30 po slovenskem času.

"Luka igra odlično. On je All-star igralec. Dobro ga poznam in mu privoščim uspeh, saj prihaja iz moje regije. No, vseeno upam, da bo tokrat izgubil," pred soočenjem s slovenskim zvezdnikom razmišlja Jokić, sicer soigralec Vlatka Čančarja, ki upa na kakšno novo minuto na parketu.

Precej več kot minuto pa si seveda obeta Goran Dragić, ki je bil junak Miamijeve zmage nad Portlandom. Moštvo s Floride sicer velja za najbolj neugodnega gostitelja v ligi. Slabše je v gosteh. To bodo poskušali popraviti ob soočenju z Indiano.

Liga NBA, 7. januar:

Lestvica: