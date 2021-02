Nov spopad Dončića in Curryja: pred dnevi se ni dobro končalo

V noči na nedeljo bo v košarkarski ligi NBA zelo pestro. Na sporedu bo 11 tekem, tudi vnovičen obračun med Dallasom in Golden Statom, ki je pred dvema dnevoma teličke razbil s kar 147:116. Luka Dončić in druščina, ki so v hudi krizi, na zadnjih osmih tekmah so zmagali le enkrat, si ne želijo novega ponižanja. Ob Dončiću bo od Slovencev na delu še Vlatko Čančar. Slovenski košarkar bo z Denverjem gostoval pri kraljih iz Sacramenta.