Dončić komaj čaka obračun s Hardnom: v tej sezoni mu je že pokazal vraga

"Nestrpen sem že, rad bi, da se začne zares. Tekme bodo poseben izziv za nas, saj smo že na pripravljalnih tekmah izkusili, kako je igrati tekme v prazni dvorani, brez navdušenja publike. Na to se bo treba navaditi in imeti v glavi, da so navijači ves čas z nami in nas spremljajo. Tudi zaradi njih bo to veliko željo po uspehu treba pokazati in prenesti na parket," pred prvo tekmo po prekinitvi zaradi koronavirusa meni slovenski zvezdnik, ki je v tej sezoni že zablestel proti Jamesu Hardnu in raketam.

Konec novembra lani je slovenski košarkar pri zmagi Dallasa v Houstonu s 137:123 raketam nasul kar 41 točk, temu pa dodal še 10 asistenc in šest skokov. Houston in Dallas sta se februarja še enkrat. Drugo tekmo je bil uspešnejši Houston, a to tekmo je Dončić zaradi poškodbe gležnja izpustil.

Ekipi Miami Heat Gorana Dragića in Denver Nuggets Vlatka Čančarja v noči na soboto ne bosta aktivni.

Liga NBA, 31. julij: Brooklyn Nets - Orlando Magic

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies

Washington Wizards - Phoenix Suns

Milwaukee Bucks - Boston Celtics

San Antonio Spurs - Sacramento Kings

Dallas Mavericks - Houston Rockets

