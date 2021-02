Dončić naporen teden začenja proti grizlijem

Košarkarji Dallas Mavericks po enotedenskem premoru čaka izjemno naporen teden. Čakajo jih štiri preizkušnje, že ponoči bodo Luka Dončić in druščina gostili Memphis, dan kasneje v American Airlines Center prihaja še Boston, v petek in nedeljo pa bodo telički gostovali pri Philadelphii in zvezdniškem Brooklynu. V noči na torek bo aktiven tudi Miami Heat, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Gorana Dragića. Vročica gostuje pri Oklahomi.