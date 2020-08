V živo: zahtevno delo za Dončića in druščino

Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 54:68 (po 2. četrtini)

Dallas Mavericks, ki so ga mnogi odpisali že na začetku končnice, je na drugi tekmi proti Los Angeles Clippers z izjemno moštveno predstavo izid v zmagah poravnal na 1:1. Mavericks so dodatno spodbudo dobili z vrhunskimi predstavami igralcev s klopi, na drugi strani pa je imelo moštvo Doca Riversa na prvih dveh tekmah precej težav v napadu.

Na obeh tekmah je blestel Luka Dončić, ki je postal tudi prvi košarkar v zgodovini, ki je na prvih dveh tekmah končnice presegel 70 točk in s tem presegel rekord Kareema Abdul-Jabbarja. Na prvi tekmi se je ustavil pri 42 točkah, na drugi, ki jo je zaradi težav z osebnimi napakami nekaj tudi presedel, pa je vknjižil 28 točk. A Dallas je na drugi tekmi dokazal, da bo v boju za drugi krog končnice še trd oreh.

Četrta tekma v boju za drugi krog play-offa bo v nedeljo (21.30), peta v noči na sredo (3.00), morebitni šesta in sedma pa v četrtek oziroma soboto.

Denver, za katerega Vlatko Čančar znova ni igral, v zahtevnem položaju Foto: Getty Images

Boston in Toronto na pragu napredovanja

2:1 je po treh tekmah tudi rezultat v seriji Utah Jazz – Denver Nuggets, a ne za moštvo iz Kolorada, ki je redni del končalo za tretjem mestu lestvice zahodne konference, temveč za košarkarje iz Salt Lake Cityja. Slednji so petkovo tekmo dobili s kar 37 točkami prednosti (vodili so tudi za 39), za kar so zaslužni predvsem trije košarkarji, ki so presegli mejo 20 točk (Mike Conley 27, Rudy Gobert 24 in Donovan Mitchell 20).

Manj težav u upravičevanjem vloge favorita pa imata na vzhodnem delu Toronto in Boston, druga in tretja ekipa konference. Kanadsko moštvo, sicer tudi branilec naslova prvaka je s kakovostno ekipno predstavo in prispevkom Pascala Siakama (26 točk) vodilo vse od prve minute naprej ter na koncu še tretjič premagalo Brooklyn. Večji del tekme je vodil tudi Boston, čeprav je bila Philadelphia trši oreh. Vseeno, premalo trd za prvo zmago proti Kembi Walkerju in druščini.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Petek, 21. avgust: Brooklyn Nets : Toronto Raptors 92:117 (17:24, 25:33, 26:27, 24:33) /0:3/*

Johnson 23, LeVert 15, Luwawu-Cabarrot 10; Siakam 26, VanVleet 22, Ibaka 20 (13 skokov).



Utah Jazz : Denver Nuggets 124:87 /2:1/*

Coney 27, Gobert 24; Jokić 15, Murray 12



Philadelphia 76ers : Boston Celtics 94:102 /0:3/*

Embiid 30 (13 skokov), Milton17; Walker 24, Brown 21



03.00 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers /1:1/* * - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

