Kaj bo tokrat pričaral vroči Dončić?

Dallas Mavericks, ki so ga mnogi odpisali že na začetku končnice, je na drugi tekmi proti Los Angeles Clippers z izjemno moštveno predstavo izid v zmagah poravnal na 1:1. Mavericks so dodatno spodbudo dobili z vrhunskimi predstavami igralcev s klopi, na drugi strani pa je imelo moštvo Doca Riversa na prvih dveh tekmah precej težav v napadu.

Na obeh tekmah je blestel Luka Dončić, ki je postal tudi prvi košarkar v zgodovini, ki je na prvih dveh tekmah končnice presegel 70 točk in s tem presegel rekord Kareema Abdul-Jabbarja. Na prvi tekmi se je ustavil pri 42 točkah, na drugi, ki jo je zaradi težav z osebnimi napakami nekaj tudi presedel, pa je vknjižil 28 točk. A Dallas je na drugi tekmi dokazal, da bo v boju za drugi krog končnice še trd oreh.

Porzingis pod vprašajem

Bo Porzingis lahko pomagal soigralcem? Foto: Getty Images Pred tretjo tekmo s Clippersi sicer nekaj sivih las Dallasu povzročajo težave Kristapsa Porzingisa, ki si je na prvi tekmi nekoliko poškodoval koleno. Nastop Latvijca, ki je bil na prvem srečanju zaradi dveh tehničnih napak izključen, je pred obračunom z losangeleško ekipo pod vprašajem. "Zgodilo se je na prvi tekmi. V torek sem začutil bolečino v kolenu. Nisem se počutil preveč dobro, imel sem težave s premikanjem in presenečen sem, da sem sploh lahko nastopil na drugi tekmi," je povedal 221 centimetrov visoki latvijski orjak, ki ga Dallas v boju za napredovanje še kako potrebuje. "Kjerkoli, kadarkoli in proti komurkoli igramo, vedno bomo verjeli v zmago in uspeh. Nedvomno," je prepričan Dončić, ki ga čaka težko delo.

Četrta tekma v boju za drugi krog play-offa bo v nedeljo (21.30), peta v noči na sredo (3.00), morebitni šesta in sedma pa v četrtek oziroma soboto.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Petek, 21. avgust: 19.30 Brooklyn Nets – Toronto Raptors /0:2/*

22.00 Utah Jazz – Denver Nuggets /1:1/*

00.30 Philadelphia 76ers – Boston Celtics /0:2/*

03.00 Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers /1:1/* * - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

