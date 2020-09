Vroča kri v garderobi Bostona. Bo Dragić poskrbel, da bo še huje?

Miami je Boston na prvi tekmi premagal po podaljšku, potem ko je nadoknadil kar 14 točk zaostanka. Na drugi, četrtkovi tekmi je vročici uspel še večji podvig. Zaostajali so za 17 točk, a potem v tretji četrtini, ki so jo dobili kar s 37:17, nadoknadili zaostanek, v zadnji četrtini pa poskrbeli, da so prišli tudi do zmage in vodstva z 2:0, ki jih v lovu na veliki finale lige NBA zdaj postavlja v vlogo velikih favoritov.

Po tem, ko so v Orlandu še drugič v nizu zapravili visoko vodstvo, je po zadnji tekmi v garderobi Bostona zavrelo. Po zraku naj bi leteli predmeti, iz garderobe se je slišalo vpitje, zavrela je vroča kri.

"Bilo je veliko čustev. Mislili smo, da bomo zmagali. Morali bi zmagati, a nismo. Samo veliko čustev je bilo. To je to," je pred tretjo tekmo strasti umiril eden zvezdnikov Bostona Jaylen Brown, ki je bil eden od štirih košarkarjev, s katerimi je trener Brad Stevens sklical krizni sestanek in se pogovoril. Z namenom, da ekipo spravi nazaj na zmagovalna pot, seveda.

Izjemna enotnost ekipe Miamija, v kateri je najboljši Goran Dragić

Toda to ne bo lahko. Miami je v sijajni formi. V končnici je nanizal 10 zmag in le en poraz. Ekipni duh v ekipi vročice je na najvišji ravni, kar njeni igralci dokazujejo z dejanji na igrišču in besedami ob njem. "Verjamemo drug v drugega. Vemo, česa smo sposobni. Včasih pademo, a nikoli ne obležimo. Vedno verjamemo v to, da se lahko dvignemo," je povedal prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, čigar status vsaj po učinku močno ogroža Goran Dragić.

Zlati kapetan Slovenije z evropskega prvenstva 2017 igra v sijajni formi. Že v rednem delu sezone je bil odličen, v končnici je še boljši in iz serije v serijo stopnjuje svojo formo. Z 22,2 točke, kolikor jih v povprečju dosega v letošnji končnici, je prvi strelec Miamija. S 4,6 asistence, kolikor jih v povprečju zbere na tekmo, je njegov drugi asistent. Blesti tudi proti Bostonu. Na eni tekmi je dosegel 29, na drugi pa 25 točk.

Pri Bostonu sicer upajo, da jim do prekinitve serije Miamija pomaga tudi Gordon Hayward, ki naj bi se po težavah z gležnjem, zaradi katerih ne igra od prve tekme končnice, morda že danes vrnil na parket.

Liga NBA, finale vzhodne konference

Miami Heat - Boston Celtics /2:0/



// - izid v zmagah, igrajo na štiri