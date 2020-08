Dončić v elementu: razširil roke in zapel narodno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bodo ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času v končnici NBA proti LA Clippers lovili izenačenje na 1:1. Kljub porazu v taboru teličkov vlada prešerno razpoloženje. Dončić je v duetu s srbskim prijateljem Bobanom Marjanovićem po treningu zapel srbsko narodno popevko od Slobodana Vasića - Anoninma. V petju nista ravno blestela, a sta nasmejala družbena omrežja. Vsi si v en glas želijo, da ju dobro razpoloženje ne zapusti niti na drugi tekmi proti Clippersom.

Dončić in Bobi pojeta Anonimno:

Končnica NBA je v "mehurčku" Orlanda že v polnem teku. Prve tekme so že za vsemi ekipami, zvečer in ponoči pa se bodo začele druge. Zmagovalci prvih bodo skušali svojo prednost podvojiti, poraženci pa se bodo želeli tekmecu oddolžiti in izenačiti na 1:1.

Med njimi so tudi Dallas Mavericks, ki so kljub 42 točkam Luke Dončića izgubili s 110:118. "Ne bi smel izgubiti 11 žog, to pomeni 11 napadov manj za ekipo, zato bom moral biti na drugi tekmi boljši," je po porazu bentil slovenski zvezdnik. Poraz je že pozabljen, razpoloženje v ekipi pa je, kot vidite, odlično.

Denver Nuggets, ki ne morejo računati na poškodovanega, bodo skušali proti Utah Jazz povesti z 2:0 v zmagah, ravno tako prvaki iz Toronta, ki merijo moči z Brooklynom, in Boston, ki je ne prvi tekmi premagal Philadelphio.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Toronto Raptors - Brooklyn Nets /1:0/*

Denver Nuggets - Utah Jazz /1:0/*

Boston Celtics - Philadelphia 76ers /1:0/*

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks /1:0/* * - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

