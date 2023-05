Znano je, kdo se bo na zahodu boril za finale lige NBA #video

Vrhunci obračuna med LA Lakers in Golden State Warriors:

Los Angeles Lakers, ki jih vodi superzvezdnik LeBron James, so se prvič po treh sezonah spet prebili do finala zahoda, potem ko so izločili prvake. Tam jih že čakajo Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so prav tako s 4:2 v zmagah premagali Phoenix Suns.

Na šesti tekmi se je s 30 točkami izkazal prvi zvezdnik James, medtem ko je bil prvi strelec tekme Steph Curry, ki je za bojevnike dosegel 32 točk.

Stephen Curry je dosegel nov rekord:

Pri jezernikih je Anthony Davis zbral 20 skokov, ki jih je dodal 17 točkam, 23 točk pa je k zmagi, s katero so v Los Angelesu ohranili možnosti za 18. naslov prvaka, prispeval Austin Reaves.

Veselje v taboru Lakers, ki so se prebili v konferenčni finale:

Miami Heat pa je šele kot osmi nosilec iz nadaljevanja izločil New York Knicks, potem ko je v boju na štiri zmage na šesti tekmi v domači dvorani Kaseya Center zmagal s 96:92, in se uvrstil v finale vzhodne konference.

Miami se bo v finalu vzhoda oziroma polfinalu lige NBA pomeril z boljšem iz dvoboja Boston Celtics - Philadelphia 76ers. Ta je izenačen na 3:3 v zmagah, odločitev pa bo padla na sedmi tekmi.

Heat je šele druga ekipa v zgodovini lige NBA, ki se je uvrstila v konferenčni finale kot osempostavljena ekipa. "V tej ekipi imamo nekaj res dobrih igralcev," je odvrnil zvezdnik vročice Jimmy Butler na vprašanje, kako je to mogoče.

"To je tisto, kar delamo najbolje: zaslužimo si te zmage, prigaramo si jih. Na to smo pripravljeni," je dodal Butler, ki je skupno zbral 24 točk, Bam Adebayo pa jih je prispeval 23.

Na drugi strani je blestel Jaeln Brunson z 41 točkami, kar je bilo vseeno premalo, da bi preprečil slovo kratkohlačnikov.

Navdušenje tudi v taboru Miami Heat, kjer blesti Jimmy Butler:

Jimmy has brought the HEAT since coming to Miami 🔥



-Went to NBA Finals (2019-20) for first time since Bron era

-First No. 8 seed to go to conf. finals since 1999

-First play-in team to make conf. finals

-Third conf. finals in four seasons



Respect 🗣 pic.twitter.com/tE5omfm1ar