Boston Celtics so v polfinalu vzhodne konference vodili z 2:1 v zmagah, zadnji dve tekmi pa so dobili Philadelphia 76ers. Ti igrajo za svoj prvi konferenčni finale po letu 2001. Lani in pred štirimi leti so bili blizu, a so popustili in izločili so jih Miami Heat oziroma Toronto Raptors. Čeprav ima bolečine v poškodovanem kolenu, najbolj koristen košarkar sezone Joel Embiid stiska zobe in nosi svojo ekipo. Za tretjo zmago je dal 33 točk. "Kar nam je uspelo, je lažje reči kot storiti. In to moramo zdaj še enkrat ponoviti," je dejal MVP.

V drugi tekmi večera imajo Denver Nuggets prvo priložnost, da zaključijo serijo in se uvrstijo v finale Zahoda. Na prejšnji tekmi so povedli s 3:2, Phoenix Sunse so premagali s 118:102. Pri zadnje omenjenih bo manjkal Chris Paul, vprašljiv je DeAndre Ayton. Nikola Jokić je v tej seriji neustavljiv, saj je pri povprečju 35 točk, 13,8 skoka in deset asistenc. Tokrat sicer igrajo v Phoenixu, Jamal Murray priznava, da jim je doma veliko lažje: "Doma je povsem druga energija. Igramo hitreje. To moramo prenesti tudi v Phoenix." Slovenski reprezentant Vlatko Čančar v končnici še ni dosegel točke, saj je igral le sedem minut.

Liga NBA, 11. maj: