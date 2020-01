Dončić pred novim obračunom z "vzornikom", Dragić pri Brooklynu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na soboto bosta v ligi NBA znova na delu Luka Dončić in Goran Dragić. V American Airlines Travel Centru bo gostovala zvezdniška zasedba LA Lakers. Dončić bo tako dobil novo priložnost, da se dokaže proti dolgoletnemu vzorniku LeBronu Jamesu in se hkrati pobere po težkem porazu proti Denverju na zadnji tekmi. Miami z Dragićem bo gostoval pri Brooklynu.

Košarkarjem Dallas Mavericks pred domačimi navijači ne gre tako, kot bi si želeli. Boljši so na gostovanjih, kjer so dobili 12 od 17 tekem. Drugačen obraz imajo na domačem parketu košarkarji Miami. Vročica ima v svoji dvorani izkupiček 11 zmag in 9 porazov.

Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja lahko za tekmo vseh zvezd glasujete Zainlahko za tekmo vseh zvezd glasujete tukaj

Liga NBA, 10. januar:

Lestvica:

