Nastop Luke Dončića pod vprašajem

V noči na četrtek bo v ligi NBA ponovno na delu ekipa Dallas Mavericks. A nastop najbolj vročega slovenskega košarkarja Luke Dončića, je zaradi težav s hrbtom vprašljiv. Dončić je v torek še treniral, zato ni povsem jasno, kdaj so se pri slovenskem košarkarju pojavile težave. Dallas se bo na domačem parketu pomeril s Phoenixom, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.

Pred tekmo s slovenskim košarkarjem se je za ameriški Undefeated razgovoril Dončićev konkurent v boju za naslov novinca leta, Deandre Ayton. Prvi pick preteklega izbora v tej sezoni podrobno spremlja nastope slovenskega košarkarja, ob tem pa ne ostaja ravnodušen.

"Imam družino, ki ves čas govori le o Luki. Seveda mi ni vseeno, želim si le igrati dobro zase in moje soigralce," o svojem konkurentu pravi Ayton. "Njegove tekme gledam ves čas. Neverjeten je. Vedno pravim, da je nemogoče, da je novinec v ligi NBA. Vidi se, da je že igral na profesionalni ravni. Pogosto se znajde v podobnih situacijah, v katerih se je znašel že v Evropi," s pohvalami na račun Dončića ni skoparil Američan.

Najboljšemu mlademu skakalcu in novincu z najboljšim izkoristkom meta iz igre nekaj skrbi povzroča slaba forma Phoenixa, ki je z izkupičkom 10 zmag in 32 porazov na zadnjem mestu zahodne konference. "Hočem zmagovati. Ko je ekipa uspešna, lahko pridejo v ospredje tudi individualna kakovost. Zagotovo potrebujemo nekaj zmag. Ne pritožujem se zaradi ničesar, a želim si le igrati in zmagovati," o svojem cilju še pravi mladi košarkar.

