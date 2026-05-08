Avtor:
B. B.

Petek,
8. 5. 2026,
10.16

Osveženo pred

56 minut

Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Austin Reaves

Luka Dončić miril napetosti

Napetosti je vse več, Dončić pa je miril razmere #video

Austin Reaves | Austin Reaves je imel veliko povedati sodniku. | Foto Guliverimage

Austin Reaves je imel veliko povedati sodniku.

Foto: Guliverimage

"Obrnil se je proti meni in začel kričati naravnost v obraz," je bil po tekmi še precej nejevoljen Austin Reaves, košarkar Los Angeles Lakersov. Zanimivo pa je bilo videti, da ga je na igrišču miril tudi naš Luka Dončić, ki je sicer znan po tem, da lahko hitro pride v spor s sodniki.

Nič nenavadnega ni in razumljivo je, da so frustracije pri ekipi Los Angeles Lakers vse večje, saj Jezerniki po dveh tekmah v končnici lige NBA zaostajajo z 0:2 proti Oklahoma City Thunderjem, lanskim prvakom najmočnejše košarkarske lige na svetu. Lakersi so sinočnjo tekmo izgubili s 125:107.

Pri ekipi iz Los Angelesa pa je bilo veliko slabe volje zaradi sodniških odločitev. Eden izmed njih je bil tudi Austin Reaves, ki je menil, da se je glavni sodnik John Goble nespoštljivo obnašal do njega. Reaves se je tako razburil, da ga je miril tudi Luka Dončić, ki zaradi poškodbe svoje soigralce že nekaj časa spremlja s klopi. Vemo, da je bil Ljubljančan v preteklosti večkrat v sporu s sodniki in na ta račun dobil kar nekaj tehničnih napak.

Ne bo trpel, da nekdo kriči nanj

Po tekmi je imel Reaves kar precej stvari za povedati sodnikom. Ta pogovor je spremljal tudi LeBron James, ki se je očitno strinjal z vsem, kar je govoril njegov soigralec.

"Obrnil se je proti meni in začel kričati naravnost v obraz. Zdelo se mi je nespoštljivo. Na koncu smo vsi odrasli ljudje in menim, da res ni bilo potrebe, da je na takšen način kričal proti meni. Povedal sem mu, da bi jaz takoj dobil tehnično napako, če bi se prvi tako odzval. Mislim, da je nisem dobil samo zato, ker je vedel, da je naredil napako. Nisem čutil nobenega spoštovanja," je povedal Reaves, ki je bil tudi najbolj razpoložen igralec pri Lakersih, potem ko je v svojo statistiko vpisal 31 točk.

Tudi James na tekmi v sporu s sodnikom

Že med tekmo je prekipelo tudi LeBronu Jamesu, ki ni mogel razumeti, kako sodniki v določenih trenutkih nad njimi niso dosodili prekrška. James, ki je na tekmi prispeval 23 točk, je po tekmi spremljal pogovor Reavesa s sodniki in jasno je bilo, da se strinja z njegovimi besedami.

Naslednja tekma bo v noči na nedeljo, ko bodo Lakersi igrali na domačem parketu. Ta bo še kako pomembna. V primeru tretje zmage Oklahome bi bilo vprašanje o zmagovalcu polfinalne serije lahko že do velike mere znano.

