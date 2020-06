Nadaljevanje lige NBA še korak bližje k uresničitvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združenje igralcev severnoameriške košarkarske lige NBA je podprlo scenarij za nadaljevanje prvenstva, v katerem bo nastopilo 22 ekip. Liga NBA se bo po koronavirusnem premoru predvidoma nadaljevala 31. julija v Orlandu v športnem kompleksu Wide World of Sports, ki je v lasti ESPN.

Lastniki 30 ekip so že v četrtek z glasovanjem podprli načrt. Zdaj je scenarij podprlo tudi združenje igralcev NBPA, katerega predsednik je Chris Paul, a dodalo, da se je o nekaterih podrobnostih še treba dogovoriti. Združenje NBPA želi omejiti "mehurček igralcev", ki bodo nadaljevali sezono, na 1.600, z možnostjo, da se igralcem po prvem krogu končnice pridružijo tudi družine.

Načrt je, da bi se vse ekipe 7. julija preselile v Orlando in bile v karanteni do nadaljevanja oziroma konca sezone, dnevno pa bi igralce tudi testirali na novi koronavirus.

Med 22 moštvi, ki bodo nadaljevala sezono, je 13 ekip iz zahodne konference in devet iz vzhodne. Med njimi so tudi vsa moštva slovenskih igralcev čez lužo. Ob prekinitvi sezone 12. marca je na vzhodu Goran Dragić z Miami Heat zasedal četrto mesto, na zahodu pa so bili Dallas Mavericks Luke Dončića na sedmem mestu, medtem ko je bil Vlatko Čančar z Denver Nuggets tretji.

