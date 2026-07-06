Mladi Slovenci na generalki pred domačim EP izgubili s sosedi

Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 20 let je s tesnim porazom proti Italiji zaključila niz pripravljalnih tekem pred evropskim prvenstvom, ki se bo v Ljubljani začelo v soboto, 11. julija. V Stožicah je izgubila s 73:76.

Slovenija je v pripravah na domači eurobasket odigrala šest prijateljskih tekem; premagala je Hrvaško in Turčijo ter po dvakrat izgubila z Italijo in Srbijo.

Vse pripravljalne tekme je Slovenija odigrala brez treh najboljših posameznikov, Urbana Krofliča, Marka Padjena in Vita Hrabarja, ki so bili v tem času na razpolago članskemu selektorju Aleksandru Sekuliću v kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027.

Na evropskem prvenstvu v Stožicah od 11. do 19. julija bosta manjkala Mark Morano Mahmutović, ki ima študijske obveznosti v ZDA, ter poškodovani Žak Smrekar.

Oba sta bila pomembna člana zgodovinskega uspeha generacije slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Lozani osvojila bronasto medaljo.

Na eurobasketu bo Slovenija igrala v skupini z Romunijo, Izraelom in Češko, ki bo njena prva tekmica v soboto ob 18.30.