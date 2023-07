Mladi Slovenci kljub hudim težavam pogumno v četrtfinale

EP v košarki do 18 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let bo danes ob 18. uri igrala četrtfinale evropskega prvenstva proti Franciji. V sredo so Slovenci, kljub hudim trebušnim težavam večine reprezentantov, sploh v zadnjem delu prikazali odlično predstavo in s 86:73 v boju za četrtfinale ugnali Italijo.

Že v sredo smo poročali, da so se člani kar šestih reprezentanc na evropskem prvenstvu, ki ga gosti srbski Niš, zastrupili s hrano. Fiba je potrdila, da so med okuženimi poleg reprezentanc Finske, Grčije, Litve, Španije in Turčije tudi Slovenci, ki pa jih to na pohodu v četrtfinale ni ustavilo.

Mladi Slovenci so proti Italiji slavili zahvaljujoč zadnji četrtini, ki so jo dobili z 28:11. Najboljši strelec v slovenski izbrani vrsti je bil z 20 točkami Urban Kroflič, Peter Bandelj jih je dodal 19 (8 skokov), Vit Hrabar pa 16.

Slovenci so pred tem v skupinskem delu ugnali Finsko (78:63), zatem so bili zanesljivo boljši še od Češke (89:60), nato pa so morali priznati premoč domačinom Srbom (64:75).

V boju za polfinale jih danes čaka srečanje s Francijo (18.00), ki je bila do zdaj zanesljivo uspešna na vseh svojih tekmah tega prvenstva. Francozi so po vrsti z visoko razliko premagali Švede (86:48), Izrael (83:70), Litvo (92:69) in Poljsko (94:54).

Slovenska reprezentanca do 18 let: Mark Padjen, Lon Ličan, Rok Popovič, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Peter Bandelj, Nejc Dizdarević, Zak Hostnik, Jure Rener, Filip Pirš, Bine Plut, Blaž Tratar. Selektor: Dejan Gašparin.

