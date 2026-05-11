Milwaukee je dal na tržnico Giannisa Antetokounmpa

Govorilo se je že med sezono, a februarja do prave ponudbe ni prišlo. Zdaj so možnosti, da bo Giannis Antetokounmpo po 13 sezonah zapustil ekipo Milwaukee Bucks, bolj realne. Klub do nabora novincev, ki bo 23. in 24. junija, pričakuje ponudbe zanj.

Grški orjak Giannis Antetokounmpo je celotno dozdajšnjo kariero v ligi NBA odigral za Milwaukee Buckse. Dvakrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca rednega dela sezone (2019 in 2020), v sezoni 2021 pa je postal MVP velikega finala, ki so ga Bucksi šele drugič v svoji zgodovini tudi dobili. Zadnje sezone pa za ekipo iz Wisconsina niso več tako uspešne. V prejšnjih treh sezonah so izpadli v prvem krogu končnice, letos pa se vanjo z le 32 zmagami in 50 porazi sploh niso uvrstili.

Giannis Antetokounmpo Foto: Guliverimage Pri 31 letih je Antetokounmpo še vedno sposoben igrati košarko na najvišji ravni in lahko vsako ekipo naredi šampionsko. Seveda, ko je zdrav – letos je odigral le 36 tekem. Milwaukee bo imel na letošnjem naboru 10. izbor, ekipo pa bi lahko z igralcem ali dvema okrepil tudi v primeru kupčije za Antetokounmpa. Poleg tega pa bi še sprostil svoj proračun. Kot so povedali viri mreži ESPN, je Milwaukee zdaj dejansko pripravljen prisluhniti ponudbam za svojega dolgoletnega zvezdnika. Za naslednjo sezono ima še podpisano pogodbo z Milwaukeejem (za 58,5 milijona ameriških dolarjev), za sezono 2027/2028 pa je njegova odločitev, ali sprejme pogodbo s tem klubom za 62,7 milijona dolarjev.