Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
21.00

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 21.00

1 ura, 5 minut

Liga NBA

Milwaukee je dal na tržnico Giannisa Antetokounmpa

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Giannis Antetokounmpo | Giannis Antetokounmpo utegne po 13 letih vendarle zapustiti Milwaukee. | Foto Reuters

Giannis Antetokounmpo utegne po 13 letih vendarle zapustiti Milwaukee.

Foto: Reuters

Govorilo se je že med sezono, a februarja do prave ponudbe ni prišlo. Zdaj so možnosti, da bo Giannis Antetokounmpo po 13 sezonah zapustil ekipo Milwaukee Bucks, bolj realne. Klub do nabora novincev, ki bo 23. in 24. junija, pričakuje ponudbe zanj.

Victor Wembanyama
Sportal Wembanyama jo je odnesel brez suspenza

Grški orjak Giannis Antetokounmpo je celotno dozdajšnjo kariero v ligi NBA odigral za Milwaukee Buckse. Dvakrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca rednega dela sezone (2019 in 2020), v sezoni 2021 pa je postal MVP velikega finala, ki so ga Bucksi šele drugič v svoji zgodovini tudi dobili. Zadnje sezone pa za ekipo iz Wisconsina niso več tako uspešne. V prejšnjih treh sezonah so izpadli v prvem krogu končnice, letos pa se vanjo z le 32 zmagami in 50 porazi sploh niso uvrstili. 

Giannis Antetokounmpo | Foto: Guliverimage Giannis Antetokounmpo Foto: Guliverimage Pri 31 letih je Antetokounmpo še vedno sposoben igrati košarko na najvišji ravni in lahko vsako ekipo naredi šampionsko. Seveda, ko je zdrav – letos je odigral le 36 tekem. Milwaukee bo imel na letošnjem naboru 10. izbor, ekipo pa bi lahko z igralcem ali dvema okrepil tudi v primeru kupčije za Antetokounmpa. Poleg tega pa bi še sprostil svoj proračun. Kot so povedali viri mreži ESPN, je Milwaukee zdaj dejansko pripravljen prisluhniti ponudbam za svojega dolgoletnega zvezdnika. Za naslednjo sezono ima še podpisano pogodbo z Milwaukeejem (za 58,5 milijona ameriških dolarjev), za sezono 2027/2028 pa je njegova odločitev, ali sprejme pogodbo s tem klubom za 62,7 milijona dolarjev. 

Dončić Redick Lakers
Sportal "Če si pri Lakersih, si na vsaki tekmi potisnjen ob zid"
Miles McBride, Jalen Brunson, New York Knicks
Sportal NY Knicks pometli s Philadelphio in napredovali med najboljše štiri
Ric Flair
Sportal Legendarni rokoborec brutalno udaril po Dončiću
Liga NBA Liga NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.