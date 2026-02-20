V noči na soboto bo v košarkarski ligi NBA na sporedu devet tekem. Daleč najbolj zanimiva bo tekma med Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers, kjer bo po daljšem premoru igral tudi Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar. Na delu bodo tudi Dallas Mavericks.

Ko se v mestu angelov srečata Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers, gre za tekmo, ki pomeni nekaj več, saj gre za mestna rivala. Tokrat bomo lahko pri Lakersih po dolgem času videli polno zvezdniško zasedbo.

Na parket se bo vrnil tudi Luka Dončić, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe stegenske mišice. Na tekmi All Star je odigral le pet minut in dosegel dve točki. Zdaj pa naj bi bil pripravljen na največje napore in pomembne tekme v rednem delu lige NBA.

Sliši se skoraj neverjetno, ampak Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves so letos skupaj odigrali le deset tekem, potem ko so vsem trem nagajale poškodbe. James je zaradi težav s hrbtom izpustil uvodnih 14 tekem sezone, Reaves je imel januarja težave s poškodbo, Dončić pa je moral na prisilni počitek zaradi težav s stegensko mišico.

"Verjetno, bomo videli. Moram se pogovoriti z ljudmi," je novinarjem odgovoril Dončić, potem ko so ga vprašali, ali bo igral v noči na soboto. A pred nocojšnjo tekmo 26-letnika ni več na seznamu poškodovanih. Ob tem je še razkril, da je imel zelo dober dvodnevni dopust, ki ga je preživel v družbi očeta. "Zelo kratek, dva dni, ampak je bilo lepo malo odklopiti misli," je dodal Dončić, ki ima povprečje 32,8 točke na tekmo in je najboljši v ligi po številu doseženih točk.

Tudi on pa opaža, da je obramba Lakersov vse bolj učinkovita in da morajo le nadaljevati v takšnem ritmu. Povedal je, da bo v naslednjih tekmah ključno, da bodo igrali dobro in dosegali koše, saj bodo le tako dobivali tekme.

Clippers so zelo razpoloženi

Na drugi strani je zgodba povsem drugačna. Los Angeles Clippers so od 20. decembra do zdaj zbrali 21 zmag in sedem porazov, po zadnji tesni zmagi proti Denverju (115:114) pa so lahko še bolj samozavestni. Clippers trenutno zasedajo deveto mesto na zahodu, a ne moremo spregledati njihove dobre forme.

Bo Dallas prekinil črni niz?

Na delu bodo tudi košarkarji Dallas Mavericks, ki bodo gostovali pri Minnesota Timberwolves, ki se po premoru za tekmo vseh zvezd v dvorano vračajo polni samozavesti. Dallas je trenutno v zelo slabem položaju, saj imajo na zadnjih devetih tekmah devet porazov. Prav tako ne morejo računati na dva ključna igralca. Poškodovana sta Cooper Flagg in Kyrie Irving, ki je že končal sezono. Dallas se bo moral zelo potruditi, če bodo želeli prekiniti neslavni niz in na neki način presenetiti razigrano Minnesoto.

