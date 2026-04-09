B. B.

9. 4. 2026,
Mark Padjen

Četrtek, 9. 4. 2026, 10.16

Odhaja v ZDA

Mark Padjen bo igral v ameriški univerzitetni ligi

Ilirija, Mark Padjen | Foto Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Mladi košarkarski organizator igre Mark Padjen se podaja čez lužo, kjer bo svojo kariero nadaljeval v ameriški univerzitetni ligi, natančneje pri Murray State.

Padjen, 198 centimetrov visoki branilec iz Ljubljane, je v dresu Ilirije v ligi ABA 2 v tej sezoni nase opozoril z dobrimi predstavami. V povprečju je dosegal 11,2 točke in dodal 4,2 asistence, ob tem pa na parketu preživel približno 25 minut na tekmo. Gre za organizatorja igre, ki pa tudi zelo dobro opravlja naloge v napadu.

Trenutno je Padjen edini organizator igre v ekipi, potem ko sta odšla tako Layne Taylor kot tudi KJ Tenner. To lahko pomeni, da ima naš košarkar že v prvi sezoni veliko priložnost, ob tem pa tudi odgovornost.

Mladi talent slovenske košarke je nase opozoril že lansko poletje na svetovnem prvenstvu do 19 let, kjer je v povprečju dosegal 12,6 točke in skoraj šest asistenc na tekmo.

