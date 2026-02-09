Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nogometna tržnica, 9. februar

Maribor predstavil novo okrepitev, prihaja iz Anglije

Maribor Koper | Mariborsko obrambo je okrepil 23-letni Irec James Furlong. | Foto Jure Banfi

Mariborsko obrambo je okrepil 23-letni Irec James Furlong.

Foto: Jure Banfi

Nogometni klub Maribor je pripeljal novega igralca, ki bo zasedbo okrepil na položaju levega krila. To je 23-letni James Furlong, ki prihaja z Irske in je z vijoličastimi podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za eno leto, je sporočil NK Maribor.

"Jamesa zelo dobro poznamo in verjamemo, da bo pripomogel k povečanju konkurence v ekipi. Njegove nogometne značilnosti in odnos ustrezajo našim zahtevam ter merilom, dodal bo zdravo mero tekmovalnosti in omogočal več rešitev med sezono," je ob prihodu četrtega novinca v zimskem prestopnem roku dejal Cem Basgül, vodja nogometnih operacij NK Maribor.

James Furlong, levi bočni branilec, si je izbral dres s št. 23, v ponedeljek je opravil prvi trening z moštvom, v nedeljo pa si je s tribune ogledal tekmo proti Kopru. V Slovenijo je prispel iz Anglije, kjer je v tej sezoni igral za Hull City. Ta je v lasti prvega moža Maribora Acuna Ilicalija.

