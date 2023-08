Novi reprezentant podpisal prvo profesionalno pogodbo

S prvim vpoklicem v člansko izbrano vrsto si je svojo prvo profesionalno pogodbo prislužil Aljaž Kunc. Podpisal je s poljsko ekipo Arriva Twardych Piernikow iz Torunja. Minulih pet let se je namreč kalil v ameriški univerzitetni košarki (Washington State in Iowa State). "Navdušen sem, da bom poklicno kariero začel v Torunju. Slišal sem lepe stvari o navijačih in mestu. Komaj čakam, da pridem in začnem trenirati. Upam na dobro sezono," je povedal Kunc.

Luka Dončić ima novega soigralca

Derrick Jones Foto: Guliverimage Ameriški košarkar Derrick Jones mlajši je zadnji dve sezoni opravljal skromno rezervno vlogo pri Chicago Bulls in to poletje zavrnil možnost v višini 3,3 milijona dolarjev, da bi ostal pri Bullsih.

Kot poroča ameriški ESPN, se je Derrick Jones ml. zdaj za eno sezono pridružil Dallas Mavericks, pri katerih je prvo ime Slovenec Luka Dončić. Šestindvajsetletni košarkar je s teksaško ekipo podpisal enoletno pogodbo, ki mu bo nanesla vsaj 2,7 milijona dolarjev.