Ljubljanska igralska sestavljanka z obetavnimi mladci

Naslovu državnega prvaka pri Petrolu Olimpiji še zdaleč ni sledilo poletno zatišje. V pisarnah v Stožicah je zelo pestro, čeprav uradnih kadrovskih novic skorajda ni. Edina je stara štiri dni, to pa je, da v Ljubljano prihaja 18-letni in 208 centimetrov visoki hrvaški krilni center Luka Šamanić. Z njim klub potrjuje tisto, kar je nakazal že ob zimskem prihodu ukrajinskega reprezentanta afriških korenin Iussufa Sanona, ki se te dni dokazuje na tradicionalnem kampu lige NBA v Trevisu.

Omenjeni dvojici pa se utegne v kratkem v taboru slovenskega prvaka pridružiti še en obetavni mladec. Gre za 18-letnega in 208 centimetrov visokega črnogorskega krilnega centra Marka Simonovića, ki je v pretekli sezoni v italijanski drugoligaški konkurenci nosil dres Siene.

Še veliko odprtih vprašanj

Ob čakanju na uradno potrditev podpisa pogodbe s Simonovićem pa v Stožicah ostaja kopica odprtih vprašanj. Med drugim še vedno ni znana usoda dozdajšnjega trenerja Zorana Martiča, zmaji pa še vedno čakajo na morebitno vabilo v EuroCup. V nasprotnem primeru bodo Ljubljančani najverjetneje znova igrali v Fibini ligi prvakov.

Direktor Roman Lisac pa sestavlja tudi preostale delce igralske sestavljanke. Pri tem zavrača komentiranje, dokler pogodbe niso podpisane. Ne skriva pa pogovorov z dozdajšnjimi igralci, ki so ostali brez pogodbe, in načrta vključevanja enega ali dveh članov zlate slovenske reprezentance. Javna skrivnost je, da sta na seznamu realno dosegljivih želja predvsem Edo Murić in Aleksej Nikolić.