Rogaška zanesljivo prek Šenčurja, Šentjur po podaljšku strl Helios

Liga za prvaka, 1. krog

Slovenski košarkarski klubi, ki so si zagotovili vstopnico za ligo za prvaka, so začeli nadaljevanje bojev za naslov prvaka z ničle. Na prvih tekmah so člani Rogaške visoko premagali Šenčur, košarkarji Šentjurja pa po podaljšku strli Helios.

Branilka naslova državnega prvaka je Petrol Olimpija, ki jo na uvodu čaka sosedski derbi z novincem Ilirijo. Tekma bo na sporedu šele prihodnjo sredo, ker zeleno-beli igrajo pred tem še tekmo lige ABA.

Zanimivo bo v nedeljo v Novem mestu, kamor prihaja najboljša ekipa rednega dela Sixt Primorska, ki je hkrati tudi pokalni prvak. Krka se je pred nadaljevanjem prvenstva okrepila z reprezentantom. Na Dolenjsko je namreč prišel Saša Zagorac.

Hkrati pa se je začela tudi bitka za obstanek oziroma za drugoligaše bitka za napredovanje. Med seboj se merijo Podčetrtek, LTH Castings, Celje, Hopsi, Zlatorog in Sežana. Na prvih tekmah so do zmag prišli košarkarji Zlatoroga, Hopsov in Podčetrtka.

Liga za prvaka, 1. krog Sobota

Rogaška : Šenčur Ggd 73:55 (20:21, 33:28, 56:41)

Davis 22, Nikolić 13; Gorjanc 16, Varagič 13



Helios Suns ; Šentjur 95:99* (17:26, 40:47, 66:68, 86:86)

Mahkovic 25, Besedič 18; Pešič 30, Allen 20



*podaljšek Nedelja

19.00, Krka – Sixt Primorska Sreda

19.00, Petrol Olimpija - Ilirija