Kot v starih časih: AEK v Tivoliju

Fiba, liga prvakov, 13. krog

Košarkarji Petrola Olimpije, ki so se zaradi evropskega prvenstva v futsalu iz Stožic začasno vrnili v Tivoli, bodo v 13. krogu lige prvakov gostili AEK.

Foto: Vid Ponikvar

Potem ko so v soboto v ligi ABA vzeli skalp Zdovčevi Cedeviti in si dan pozneje z zmago nad Šenčurjem že zagotovili vstop v ligo za prvaka, bodo košarkarji Petrola Olimpije divji ritem tekem nadaljevali nocoj. V dvorano Tivoli v okviru 13. kroga lige prvakov prihaja AEK. Grški velikan je bil nekoč tekmec "zmajev" v evroligi. Zdaj v Tivoli prihaja kot šesta ekipa skupine C, v kateri je Olimpija mesto za njim.

20.00, Petrol Olimpija – AEK

20.30, Estudiantes – Banvit

20.30, SIG Strasbourg – Rosa Radom