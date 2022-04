Olimpijo čaka še spopad s Heliosom, Triglav izpadel iz prve lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotna tekma 8. kroga drugega dela lige Nove KBM za obstanek med Šentjurjem in ECE Triglavom je bila zaradi premajhnega števila slovenskih košarkarjev registrirana z 20:0 za Šentjur, s čimer je ECE Triglav dokončno izpadel iz prve lige. V ligi za prvaka se bosta v ponedeljek pomerila Cedevita Olimpija in Helios Suns.

Triglavani so na sobotni tekmi nastopili s štirimi slovenskimi državljani ter enim igralcem, ki nima slovenskega državljanstva. V skladu z 59. členom Registracijskega pravilnika je vsaka ekipa v državnem prvenstvu za člane dolžna nastopiti na tekmi z najmanj osmimi igralci, ki so slovenski državljani oziroma imajo status doma vzgojenega igralca, so zapisali na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Posledično je tekmo vodstvo tekmovanja v skladu z 121. členom Tekmovalnih propozicij registrirali z rezultatom 20:0 v korist Šentjurja, ekipa ECE Triglav pa obenem ni prejela točke za sodelovanje, so po poročanju STA še dodali na KZS.

Liga Nova KBM za prvaka Ponedeljek, 25. april:

20.30 Cedevita Olimpija - Helios Suns Lestvica:

1. Krka 8 tekem – 13 točk

2. GGD Šenčur 8 - 13

3. Helios Suns 7 - 12

4. Nutrispoint Ilirija 8 - 12

5. Terme Olimia 8 - 10

6. Cedevita Olimpija 7 - 9 Liga Nova KBM za obstanek Sobota, 23. april:

Šentjur : ECE Triglav 20:0*

Rogaška : Hopsi Polzela 116:99 Lestvica:

1. Rogaška 25 - 39

2. Šentjur 26 - 38

3. Hopsi Polzela 25 - 33

4. Zlatorog Laško 24 - 29

5. ECE Triglav 24 - 26* * Opomba: V skladu s 121. členom Tekmovalnih propozicij je vodstvo tekmovanja tekmo registriralo po uradni dolžnosti z rezultatom 20:0 v korist Šentjurja, ekipa ECE Triglav pa ne prejme točke za sodelovanje.

