Kdo se bo v finalu pridružil Cedeviti Olimpiji?

V zadnjih sezonah sta moštvi Krka in Kansai Helios Domžale precej izenačeni, vselej se borita za vrh prvenstvene lestvice, o končnem zmagovalcu pa običajno odločajo malenkosti. Prvo polfinalno tekmo, ki so jo odigrali v Novem mestu, so dobili domžalski košarkarji (70:86), z isto mero so vrnili Novomeščani, ki so v Domžalah slavili s 73:75. Nasprotnika sta se v aktualni sezoni pomerila petkrat, tri zmage pa so dosegli varovanci Damjana Novakovića.

Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage pomeril s Cedevito Olimpijo, ki je v polfinalu z 2:0 v zmagah izločila Šenčur. Prva tekma finala bo v petek, 24. maja. Druga tekma bo 26. maja in tretja 29. maja. Morebitni četrta in peta tekma bosta 1. in 3. junija.

Liga Nova KBM, polfinale, tretja tekma

Torek, 21. maj: