Cedevita Olimpija čaka nasprotnika: Helios ali Krka?

Prvi finalist lige Nova KBM je Cedevita Olimpija, ki so tudi na drugi polfinalni tekmi proti Šenčurju GGD upravičila vlogo favorita, zmagala je z 91:70. Priložnost za uvrstitev med najboljši dve ekipi v Sloveniji bodo imeli v torek ob 20.00 košarkarji Helios Suns, ki so na prvem obračunu v soboto slavili v Novem mestu pri Krki.

Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti lige Nova KBM. Polfinalno serijo proti Gorenjski gradbeni družbi Šenčur so zaprli v dveh tekmah. Ljubljančani bodo osemindvajsetič igrali v finalu DP - manjkali so le v letih 2000, 2015 in 2016 - in se potegovali za jubilejni dvajseti naslov oziroma tretjega v nizu. Hkrati lahko z naslovom zaokrožijo zbirko domačih lovorik v sezoni 2022/23. Septembra so namreč osvojili superpokal, februarja pa pokal Spar.

Po zmagi v petek v Šenčurju z osmimi točkami razlike je Cedevita Olimpija v Tivoliju zmagala bolj prepričljivo. Po treh četrtinah je imela dvanajst točk prednosti, najvišjo razliko pa je dosegla pri rezultatu 87:60. Marko Jeremić je bil z 22 točkami in metom 5:9 za tri točke prvi strelec tekme. Amar Alibegović je dodal 20 točk, 11 jih je prispeval Karlo Matković, deset pa Alen Omić. Pri gostih je Armin Hrštić zbral 15 točk, Dino Murić pa 12.

Liga Nova KBM, polfinale, drugi tekmi

Nedelja, 21. maj:

Torek, 23. maj:

Polfinale lige Nova KBM: Šenčur GGD : Cedevita Olimpija /0:2/

Krka - Helios Suns /0:1/ //Izid v zmagah; igrajo na dve zmagi.

Preberite še: