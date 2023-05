Z zmago za 38 Helios že v polfinale, Krka še ne

Košarkarji Heliosa Suns so na drugi četrtfinalni tekmi končnice lige Nova KBM v gosteh premagali Rogaško s 94:56 in se po drugi zmagi uvrstili v polfinale. Ilirija je z 97:76 premagala Šenčur in serijo izenačila na 1:1. Tretja tekma bo odločala tudi na dvoboju Podčetrtek - Krka, saj so Novomeščani v nedeljo izgubili z 81:92. Druga četrtfinalna tekma med Cedevito Olimpijo in Šentjurjem bo v ponedeljek.

Liga Nova KBM, četrtfinale, druge tekme:

Nedelja, 14. maj:

Ponedeljek, 15. maj:

Domžalčani so se kot prvi uvrstili v polfinale. po četrtkovi zanesljivi zmagi na domačih tleh z 89:71 so visoko slavili tudi na drugi v Rogaški Slatini (94:56). Že na glavni odmor so se varovanci trenerja Dejana Jakare odpravili s prednostjo devetih točk (42:33), v drugem polčasu so bili za razred ali dva boljši. Ob koncu tretje četrtine so že imeli prednost 25 točk, najvišjo na tekmi pa na koncu tekme - 38 točk.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Blaž Mahkovic in Dennis Tunstall. Prvi je v Rogaški Slatini dosegel 31, drugi pa 23 točk in devet skokov. V domači zasedbi je Jure Špan dosegel 14, Patrik Tabak pa 13 točk.

Podčetrtek s trojkami presenetil Krko

Krka bo igrala tretjo tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida Po visoki zmagi Krke na prvi tekmi s 113:78, so visoko na drugi slavili košarkarji iz Podčetrtka (92:81). Ti so predvsem po zaslugi sijajnega meta za tri točke (17:28) hitro nabrali prednost (19 točk že po prvi četrtini) in izsilili odločilno tretjo tekmo. Ta bo v torek v Novem mestu. V domači zasedbi je izstopal Žan Kosić, ki je dosegel 24 točk. Še štirje drugi košarkarji so presegli mejo desetih točk, tudi Nikola Tadić, ki je ob desetih točkah pobral še 12 skokov. Pri Krki, ki je zelo slabo metala za tri točke (6/25) in zgrešila deset prostih metov), sta po 14 točk dosegla Robert Jurkovič in Miha Cerkvenik.

Ilirija v drugi četrtini naredila razliko

Košarkarji Šenčurja so doma dobili prvo tekmo v četrtfinalni seriji z Ilirijo, na drugi v Tivoliju pa so Ljubljančani razliko naredili že v drugi četrtini, ki so jo dobili z 29:12. Po trojki Adnana Arslanagića pa so povedli za 21 točk (51:30). Za končno zmago s 97:76 je največ točk dosegel Alexander Shashkov (25), Arslanagić jih je imel 12 in še 10 asistenc. Pri gostujoči zasedbi je bil z 19 točkami najbolj učinkovit Dino Murić. Odločilna tretja tekma bo v torek v Šenčurju.