Z zmago za 38 Helios prvi v polfinale

Košarkarji Heliosa Suns so na drugi četrtfinalni tekmi končnice lige Nova KBM v gosteh premagali Rogaško s 94:56 in se po drugi zmagi uvrstili v polfinale. Druga tekma med Cedevito Olimpijo in Šentjurjem bo v ponedeljek.

Liga Nova KBM, četrtfinale, druge tekme:

Nedelja, 14. maj:

Ponedeljek, 15. maj:

Domžalčani so se kot prvi uvrstili v polfinale. po četrtkovi zanesljivi zmagi na domačih tleh z 89:71 so visoko slavili tudi na drugi v Rogaški Slatini (94:56). Že na glavni odmor so se varovanci trenerja Dejana Jakare odpravili s prednostjo devetih točk (42:33), v drugem polčasu so bili za razred ali dva boljši. Ob koncu tretje četrtine so že imeli prednost 25 točk, najvišjo na tekmi pa na koncu tekme - 38 točk.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Blaž Mahkovic in Dennis Tunstall. Prvi je v Rogaški Slatini dosegel 31, drugi pa 23 točk in devet skokov. V domači zasedbi je Jure Špan dosegel 14, Patrik Tabak pa 13 točk.