Helios je za četrto zmago pošteno garal

Z obračunom Krke in Ilirije se je že v sredo začel četrti krog lige Nova KBM. Krka je zmagala z 79:66 in ostaja stoodstotna na domači sceni. Tekma v Novem mestu je postregla tudi z bratskim spopadom, saj sta na nasprotnih bregovih stala Jurij Macura, ki je član Krke, in košarkar Ilirije Sergej Macura. Četrto zmago je v petek dosegel tudi Kansai Helios, ki je LTH Castings premagal s 77:72.

Domžalčani so se z novo zmago pridružili Krki povsem na vrhu z razmerjem zmag in porazov 4-0. A pot do novih dveh točk nikakor ni bila lahka. Veliko večino dvoboja sta bili moštvi povsem skupaj in nobeno si ni priigralo večje prednosti. Šele tik pred koncem je domžalski zasedbi uspelo priti do nekaj več točk naskoka, ki ga je nazadnje tudi spremenila v zmago.

Foto: www.alesfevzer.com Ko je Nejc Barič dosegel trojko za 68:63 pet minut pred koncem, so bili domači v boljšem položaju. Ne za dolgo, Škofjeločani so se hitro vrnili in znižali na 69:70 po trojki Tilna Jugovica. Zadnji domžalski nalet pa je le bil uspešen. Spet ga je zrežiral Barić s trojko za 75:69 dve minuti pred koncem. To pa je bila prednost, ki je gostje niso znali več stopiti. Domači so imeli ob koncu tudi bolj mirne roke in so s črte prostih metov potrdili zmago.

Pri domačih je bil strelsko neustavljiv Blaž Mahkovic, končal je pri 30 točkah, Tibor Mirtič jih je dodal 17. Gostje so imeli strelske vloge bolj enakomerno porazdeljene, peterica je dosegla vsaj deset točk, največ (13 in 12) pa Jugovic in Siniša Bilić.

Jurij Macura srečnejši po spopadu z bratom Sergejem

Novomeščani ostajajo neporaženi, Ilirijani so doživeli tretji zaporedni poraz. Krka je vodila večji del srečanja, Ilirija pa je vseskozi vztrajno lovila zaostanek, a se ni nikoli dovolj približala, da bi ogrozila zmago domačinov. Nazadnje je imela tekmeca na dosegu na začetku zadnje četrtine, ko je bil rezultat 62:57.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so v zaključku uveljavili izkušnje in prav ob izteku tekme prišli do najvišje prednosti. Miha Cerkvenik je dosegel 19 točk (met 7:16, 5 skokov), eno manj je imel Niko Bačvić (met 6:13), 15 pa Leon Stergar (met 7:19). Pri gostih je Enej Orel zbral 16 točk (met 5:16, 7 skokov), Luka Barišić pa 14 točk in 10 skokov.

Čeprav se je zmage veselila Krka, pa je bil v družinskem spopadu bratov Macura uspešnejši Sergej, ki je za Ilirijo prispeval sedem točk, Jurij je za domačo ekipo dosegel dve.

