Durnik blestel ob zmagi Rogaške, Šenčur potrdil tretje mesto, slovo Pipana od Laščanov

Košarkarji iz Šenčurja so dosegli 17. zmago, po njej so potrdili tudi tretje mesto pred vse bližjo končnico. Mesto med osem - napredovalo bo sedem ekip, pridružila pa se jim bo še Cedevita Olimpija - ima zagotovljeno tudi osmoljenka današnje tekme iz Šentjurja, po nepopolnem predzadnjem krogu je na četrtem mestu.

Rogaška je do prestižne zmage prišla na začetku zadnje četrtine, ko je na krilih Urbana Durnika prišla do dvomestne prednosti 80:69, ki jo je suvereno zadržala do konca. Durnik je postal šele četrti igralec v tej sezoni, ki je v ligi Nova KBM presegel 30 točk. Zbral jih je 31 (met 11:16) ter 9 skokov (indeks 35). Dvajset točk je dodal Ivan Miličević, David Jean-Baptiste pa 12 točk, 7 skokov in 6 podaj.

Rekord sezone po številu točk na eni tekmi si delita Jan Copot (Zlatorog) in Javon John Greene (LTH Castings) s 36 točkami. Več kot 30 jih je dosegel le še Tavian Dunn-Martin iz Šentjurja (33). Pri gostih sta izstopala Sandi Čebular s 26 točkami (18 v prvem polčasu, 8 skokov, 6 podaj) ter Žan Kosič, ki je dosegel 21 točk ob metu 5:11 za tri točke.

Aleš Pipan ni več trener Zlatoroga Laško. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovo Pipana od Laškega

Iz KK Zlatorog Laško so po izpadu iz lige Nova KBM sporočili, da so prekinili sodelovanje z dozdajšnjim trenerjem Alešem Pipanom. Do konca sezone bosta člansko ekipo vodila dozdajšnja pomočnika trenerja Domen Drobne in Jurij Pristovnik. "V maju bo prav tako potekala skupščina KK Zlatorog Laško, na kateri se bo med drugim odločalo tudi o usodi vodstva kluba," so še sporočili iz Laškega.

"Ne bom iskal izgovorov v financah, niti v poškodbah, športni nesreči, čeprav bi lahko kaj rekel tudi na to temo. Celoten upravni odbor, igralci in strokovno vodstvo smo se izredno trudili, da bi ekipi zagotovili obstanek, a nam na koncu žal ni uspelo. Čeprav nekateri mislijo, da je z izpadom konec laške košarke, sem sam drugačnega mnenja in menim, da gre za nov, svež začetek. Tisti, ki se trudimo za obstoj laške košarke, bomo zavihali rokave in naredili vse, da KK Zlatorog Laško čim prej vrnemo tja, kjer mu je mesto, torej v 1. SKL," je na spletni strani kluba zapisal predsednik Bojan Špiler, ki je prevzel odgovornost za ta neuspeh.